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(Özel haber)Tanker arkasında ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar’da bir tankerin arkasına tırmanıp çıkan 3 gencin canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.Bağcılar’da 3 genç yolda seyir halinde olan bir tankerin üzerine tırmanıp tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı.

İstanbul Bağcılar’da bir tankerin arkasına tırmanıp çıkan 3 gencin canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Bağcılar’da 3 genç yolda seyir halinde olan bir tankerin üzerine tırmanıp tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Gençlerin akan trafiğe aldırış etmeden tankerin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Gençlerden 2’si tankerin alt kısmına tutunurken, diğeri ise tehlikenin boyutunu daha da artırarak en üst bölümüne tırmanarak ilerledi. Gençlerin canlarını hiçe saydığı o anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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