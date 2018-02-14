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Özel halk otobüsünde cinsel tacize tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 19:02 | Son Güncelleme

SAMSUN'da halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen Eyüp L.

Özel halk otobüsünde cinsel tacize tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen Eyüp L. (46), polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce de 5 cinsel taciz ve saldırı suçundan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İlkadım ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Eyüp L., yolcu olarak bindiği halk otobüsünde N.E.'yi (32) elle taciz etti. Eyüp L.'ye tepki gösteren kadın, polisi arayıp şikâyetçi oldu. Kısa sürede otobüsü takibe alan İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şüpheli Eyüp L.'yi otobüsten inerken yakalayıp, gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Eyüp L.'nin 1 cinsel taciz, 1 cinsel istismar ve 3 cinsel saldırı olmak üzere toplam 5 kaydının bulunduğu belirlendi. İfadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Eyüp L., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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