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Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Düzce'de, özel halk otobüsünde önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin saçlarına dokunarak mastürbasyon yapan İ.S. (37), araçtan indirilip yolcular tarafından dövüldü. Polis tarafından gözaltına alınan ve çantasından kadın iç çamaşırları çıkan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Olay, önceki akşam saatlerinde, Düzce Üniversitesi Kampüsü ile Düzce kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde meydana geldi.

İddiaya göre, Beçi Yörükler Mahallesi'nden otobüse binen İ.S., önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin koltuğun arkasına sarkan saçlarına dokunarak mastürbasyon yapmaya başladı. Otobüs sürücüsü durumu fark edince, aracı durdurdu.

YOLCULAR DÖVDÜ

Otobüsten indirilen İ.S., yolcular tarafından dövüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, İ.S.'yi gözaltına aldı.

ÇANTASINDAN KADIN İÇ ÇAMAŞIRI ÇIKTI

Aramada, şüphelinin çantasından kadın iç çamaşırları çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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Düzce OTOBÜS üniversite taciz cinsel taciz

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
yav bu nasıl bir cesaret, nasıl bir pislik? artık adamlar ulu orta yapmaya başladı pisliklerini! sizin yapacağınız ceza sisteminin ta içine **çayım!
Adam deli numarası yaparak en kolay yoldan yırtmaya çalışacak tabii bu çözüm değil ama toplumumuz gün geçtikçe bozuluyor.
bu ahlaksız haberlerı vermeyn mılletı bu haberler sapı edıyor
niye gözünüzü kapatıp kafanızı yere gömüp mutlu mu olacaksınız? malesef ülkemiz artık düşündüğünüz gibi değil. böyle şeyleri kanıksayacağınıza tepki gösterin
@ttutal sen bu sesını ensar vakfıb da tecavuz edılıp bı kere den bıseg olmaz dıyen akp lılere de yaptın mı
İnsanların çok rahat olması iyi değil
komple bozmuş kafayı
Tüm cinsel içerikli sitelere erişim bir şekilde tamamiyle yasaklanmalı,insanlarin bu kadar sapiklaşmasındaki önemli etkenlerden biri
nesil iyiden iyiye sapıklaşmaya başladı. tabi genelleme yapmadım. durum iyiye gitmiyor. ahlaksızlık diz boyu. adalet zaten yok. dövenler ise umarım daha beterini yapmışlardır. gebermeli o pislik. şimdi o bacılarımızın ruh sağlığıda bozulmuştur. böyle sapık zihniyeti rabbim kahru perişan eylesin.. uçkurları kopsun kökünden
millet bacağının arasındakini akıl diye başına sarmış durum böyle
insanların tek düşüncesi uçkur ekmekten çok uçkur düşünüyorlar
ülkemizde bir sürü genelev varken insanların bu şekilde saçma sapan yapmalarına şaşırıyorum.hani birde diyorlar ya hükümet şeriat getiricek falan diye bu şekilde olayları duydukça bunun nasıl olcağına şaşırıyorum,sanatçının birisi çıkıp diyor artık açık giyinemiyorum hükümet sayesinde ama dizilere bakıyorum çoğu mini etekli dekolteli.
nerde tecevüz haberi var orası akp belediyesi akpnin dindar kitlesi işte bunlar akp yahudiden beter bir hainler ordusudur
Fetö yaptırıyordur
Şimdi anladınız mi asansör mevzuusunu özel halk otobusunde onlarca kişinin önünde bunu yapan asansörde tek yakalarsa neler yapmaz ki varın siz düşünün
şöför dediğin böyle olucak.aracına binenlerin canı namusuna sahip çıkacak.umarım belediyeden altınla ödüllendirilir
yoksa Türkiye mi inanamam. ecnebidir o...
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