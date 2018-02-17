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Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 20:47 | Son Güncelleme

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucunda 2 polis memuru yaralandı.Alınan bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğünün Yeşiltepe’de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucunda 2 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğünün Yeşiltepe’de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama neticesinde 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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