Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, refüje çarpıp takla atan otomobildeki özel harekat polisi İbrahim Çınar (26) yaşamını yitirdi, 2 uzman çavuş ise yaralandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Hatay'da görevli polis memuru İbrahim Çınar yönetimindeki 06 SD 947 plakalı otomobil Bünyan kavşağında Kayseri istikametine dönmek isterken refüje çarpıp takla attı. Kazada, polis memuru İbrahim Çınar hayatını kaybetti. Yanındaki Bünyan İlçe karakolunda görevli uzman çavuşlar Musa Can Kekikli ve Tufan Torun yaralandı. Yaralılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis memuru İbrahim Çınar'ın, Kayseri'ye otomobilini uzman çavuşlara satmak için geldiği belirtildi.
Polis memuru Çınar, bugün memleketi Kayseri'de Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenin ardından Asri Mezarlık'taki polis şehitliğinde toprağa verilecek.
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