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Özel Harekât polisini şehit eden 2 terörist, bu mağarada öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

MAĞARADA SİLAH, MÜHİMMAT VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ Yüksekova'da, özel harekât polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 özel harekât polisini de yaralayan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada arama yapıldı.

Özel Harekât polisini şehit eden 2 terörist, bu mağarada öldürüldü (2)

MAĞARADA SİLAH, MÜHİMMAT VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ
Yüksekova'da, özel harekât polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 özel harekât polisini de yaralayan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada arama yapıldı. Aramada, silah, mühimmat, el bombaları ve teröristlerin kıyafetleri ele geçirildi. Mağaraya yakın Çamdalı mezrasındaki bazı evlerde ise uyuşturucu yapımında kullanılan asit anhidrit, soda ve pres makinesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köyü Çamdalı mezrası kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilidği mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"03.08.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Yukarıölçekli köyü yakınlarında 1 polis özel harekât personelinin şehit olması ve 8 polis özel harekât personelinin de yaralanmasına neden olan, konvoya el yapımı patlayıcı madde (EYP) ile saldırı olayının faili 2 bölücü terör örgütü mensubu, icra edilen 'Şehit Polis Memuru Recep Emre Yılmaz Operasyonu' kapsamında, 08.08.2018 günü saat 10.30 sıralarında ilimiz Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı kırsal alanında bulunan bir mağarada tespit edilmiştir. Yapılan 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışma sonucu 2 bölücü terör örgütü mensubu saat 18.00 itibarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Daha sonra mağarada yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 RPG-7 roketatar, 3 RPG-7 anti tank mühimmatı, 1 el bombası, 3 roket sevk fişeği, 1 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 1 el dürbünü, 1 gece görüş dürbünü, 1 el telsizi, 1 dijital fotoğraf makinesi, 1 akü, 1 mutfak tüpü, 1 odun testeresi ve 3 bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesine 600 m mesafede bulunan Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasındaki bazı ev ve eklentilerinde aynı gün yapılan arama sonucunda ise eroin yapımında kullanılan; 1.177 litre asit anhidrit (52 adet bidon içerisinde), 97,7 kilogram soda, 1 pres makinesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

FOTOĞRAFLI

Özel Harekât polisini şehit eden 2 terörist, bu mağarada öldürüldü (2)

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