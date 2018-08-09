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Özel Harekât polisini şehit eden 2 terörist, bu mağarada öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek özel harekât polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 özel harekât polisini de yaralayan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağara, güvenlik güçleri tarafından aranıp, görüntülendi.

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek özel harekât polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 özel harekât polisini de yaralayan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağara, güvenlik güçleri tarafından aranıp, görüntülendi. Yüksekova'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü Meskan Tepe mevkisinden, 3 Ağustos'ta görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polislerin tedavisi devam ederken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü, bölgeden kaçan teröristlerin peşine düştü. Yapılan teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Yüksekova'nın Onbaşılar Köyü Çardaklı mevkisindeki bir mağarada gizlendikleri belirlendi. Dün, bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, olayın failleri olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı. Bölgeyi çembere alan özel harekât polisleri ve askerler, teröristlerin etkisiz hale getirildiği mağaraya girerek arama çalışması yaptı. Güvenlik güçleri, arama sırasında mağarayı görüntüledi.

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