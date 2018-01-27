Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

İddianameye göre; Mardin'de görev yapan özel harekat polisi B.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kasiyerlik yapan açıköğretim lisesi öğrencisi M.B. ile 9 Mayıs günü bir kafede buluştu. Buluşma sonrası M.B., B.K.'dan kendisini eve bırakmasını istedi. Genç kızı bir süre gezdiren B.K., bir arkadaşını da çağırıp M.B.'yi eve gitmeye ikna etti. Polis memuru B.K., iki arkadaşı ve M.B. eve gidip, bir süre alkol aldı. B.K., M.B.'yi daha fazla alkol almaya teşvik edip, sarhoş olmasını sağladı. B.K. daha sonra üniformasını gösterme bahanesiyle aşırı alkollü M.B.'yi odasına götürüp tecavüz etti.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, İKİNCİ KEZ TECAVÜZ ETTİ

Olayın ardından koşarak evden çıkan M.B., B.K.'nın konuşma isteği üzerine alkol ve yaşadığı olayın etkisi ile tekrar eve geldi. Ancak B.K., evde tekrar genç kıza saldırıp, ikinci kez tecavüz etti. B.K.'nın elinden kurtulan genç kız, polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kendilerini şüphelinin ağabeyi olarak tanıtan bazı polisler, mağduru şikayetçi olmama ve yanlış ifade vermesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Genç kızın teşhisi üzerine bu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.