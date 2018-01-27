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Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 15:08 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mardin'de sosyal medya üzerinden tanıştığı M.B.'ye tecavüz ettiği öne sürülen özel harekat polisi B.K. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan B.K. ve polis arkadaşlarının kendisini tehdit ettiğini öne süren M.B., can güvenliğinin olmadığını öne sürüp kenti terk etti. Genç kız, "Hayallerim yıkıldı. Sesimi kimse duymuyor. Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var" dedi.

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

İddianameye göre; Mardin'de görev yapan özel harekat polisi B.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kasiyerlik yapan açıköğretim lisesi öğrencisi M.B. ile 9 Mayıs günü bir kafede buluştu. Buluşma sonrası M.B., B.K.'dan kendisini eve bırakmasını istedi. Genç kızı bir süre gezdiren B.K., bir arkadaşını da çağırıp M.B.'yi eve gitmeye ikna etti. Polis memuru B.K., iki arkadaşı ve M.B. eve gidip, bir süre alkol aldı. B.K., M.B.'yi daha fazla alkol almaya teşvik edip, sarhoş olmasını sağladı. B.K. daha sonra üniformasını gösterme bahanesiyle aşırı alkollü M.B.'yi odasına götürüp tecavüz etti.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, İKİNCİ KEZ TECAVÜZ ETTİ

Olayın ardından koşarak evden çıkan M.B., B.K.'nın konuşma isteği üzerine alkol ve yaşadığı olayın etkisi ile tekrar eve geldi. Ancak B.K., evde tekrar genç kıza saldırıp, ikinci kez tecavüz etti. B.K.'nın elinden kurtulan genç kız, polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kendilerini şüphelinin ağabeyi olarak tanıtan bazı polisler, mağduru şikayetçi olmama ve yanlış ifade vermesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Genç kızın teşhisi üzerine bu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Mağdurun ifade değiştirmesi üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan B.K., M.B.'nin rızası ile seviştiklerini söyledi. Olaydan bir gün sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen M.B'nin kızlık zarında derin kanamalı yırtık tespit edilirken, bulguların tecavüz ile uyumlu olduğu belirtildi.

YARALI MAĞDURA 'DARP İZİ YOK' RAPORU

Soruşturma dosyasında, olay gecesi mağdura kaldırıldığı hastanede 'Darp izi yoktur' raporu verildiği ortaya çıkarken, hastaneye yazı yazan savcı, raporun neye göre düzenlendiğini sordu. Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderilen yazıda, "Adli Tıp'ta yapılan muayenede; vücudunun değişik yerlerinde morarma ve yaygın hassasiyet olması nedeniyle, çelişkinin neden kaynaklandığına dair kati rapor" istendi.

SAVCI 3 KEZ TUTUKLANMASINI İSTEDİ, HAKİM SERBEST BIRAKTI

Bu arada, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazan savcılık, genç kızın ifadesini değiştirmek için baskı yaptıkları iddia edilen polis V.Y. ve Komiser H.Y.'nin 'Suç delilini gizleme veya değiştirme' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istedi. Şüpheli polis B.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, mağdurun kızlık zarındaki yırtığın eski tarihli olma ve olayın rıza dahilinde gerçekleşme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. B.K.'nın serbest bırakılmasına itiraz eden savcı, kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek tutuklanmasını istedi. İtirazın reddedilmesi üzerine dosya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. 1'inci Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesi olmadığı gerekçesiyle savcılığın itirazının reddine karar verdi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık B.K. hakkında 'Nitelikli cinsel istismar" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK

Tutuksuz sanık B.K.'nın yargılanmasına Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk ifadesinde ilişkiye girmediklerini söyleyen sanık B.K., mahkemedeki ifadesinde ise, "Rızası ile cinsel ilişkiye girdik. Işığı açıp yatağa baktığımda kan gördüm. Para vermemi istedi. O an tuzak kurduğunu anladım. İfade vermekten utandığımdan yalan söyledim" dedi.

POLİSLERDEN TEHDİT VE BASKI İDDİASI

Duruşmadaki ifadesinde emniyette baskı altında ifade verdiğini söyleyen M.B., "Bana 2 kez tecavüz etti. Silahı çıkarıp dirseğime vurdu. Direncimi tamamen yitirdim. Evden çıktığımda yanıma gelip, 'Polisim bana birşey olmaz, sana olur' dedi. Arkadaşları doğruyu söylememem için baskı yaptı. Arkadaşları ve H. komiserin baskısından korkup yalan söyledim. Olay sırasında camdan aşağı atlamak istedim" diye konuştu.

M.B. duruşmada ifade verdiği sırada fenalık geçirerek yere yığıldı. Sinir krizi geçiren M.B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, mahkeme genç kızın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle duruşmayı erteledi.

BAKANLIK: TANIKLARI BASKI ALTINA ALIYOR, TUTUKLANSIN

Son celsede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, bilimsel kanıtlar ve mağdurun psikolojik durumu dikkate alındığında tecavüze uğradığının sabit olduğunu belirterek, sanığın görevi gereği tanıkları baskı altında bıraktığını ve tutuklanması gerektiğini söyledi. Sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

KORKUDAN YAŞADIĞI ŞEHRİ TERK ETTİ

Eğitimini yarım bırakan ve işinden ayrılan, psikolojik tedaviye başlayan M.B., sanığın ve arkadaşlarının baskı ve tehditleri karşısında başka şehre taşındı. M.B., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle görüntüsünü değiştirerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

M.B., "Sesimi kimse duymuyor. Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var. Bu yüzden il dışına çıkıyorum. Ailem bunları kaldıramaz, ben kaldıramam. Sesimi duysunlar istiyorum. Çok utanıyorum. Bana yardım etsinler. Sadece cezasını alsın ve yanına kar kalmasın. Sanığın 3-4 arkadaşı beni arayıp yüksek miktarda para teklif etti. Kabul etmeyip, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sanık, arkasında büyük insanlar olduğunu söylüyor. Çok korkuyorum. Bütün hayallerimi yıktılar. Okulumu, iş yerimi bıraktım. Sürekli aklıma geliyor, dengem bozuluyor. İlaçla ayakta duruyorum. Ailem duyarsa kötü şeyler olur"

DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis mardin cinsel istismar Özel Harekat polisi

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
senin gibi polisin ta amk.bunun gibi pislikler yüzünden türk polisi karalanıyor.
@mmuratt52 Korkma kimse fevri bir olay yüzünden tüm teşkilatı karalamaz. Budün doktorlar odası biz teröristiz dedi şimdi tüm doktorlar teröristmi oldu yani bunun gibi bir şey
Ne demek ben polisim bana bişey olmaz.senin suç işleme özgürlüğünmü var.devlet sana bedelini odetir sen suç işlemiş bir memursun.
düzgün polis varmi.ki ?
@mmuratt52 o polisi serbes kopyanın AMK KOYACAKTIN O KİŞİ SUAN HALEN O İLDE İLÇEDE BİRİLERİNE TETİKÇİLERLE YAPIYOR KOLTUKTA OTURUYOR O BÖLGENİN NAMUSUNU KİRLETEN KAHİPE KİMSE O KİŞİ KALDIRILMALI
ailem duyarsa kötü şeyler olur demiş..ailesi hala duymamış mı bunun..bence bu da yalan söylüyor.tam tersi para peşinde bunlar olabilir.
@karacahil64 Doğudaki kızlar bir askere polise yamanayım da buralardan kurtulayım diye böyle iftiralar atarlar.Heleki maddi durumu da kötüyse polisin aldığı maaş onlara çok büyük para gelir
@kardelentrafik sen kendi anan bacınla karıştırmışsın doğudaki kızları insanın heybesinde ne varsa onu satarmış
@kardelentrafik senin kız kardeşin de öyle yapıyor sanirim
Bu kanunlar hep kadınlardan yana olduğu müddetçe ülkemizde kadın cinayetlerinin sonu gelmez.Olayın tuzak olduğu belli zaten sen elin herifinin evine gideceksin içki içeceksin sonra yatacaksın tekrar dışarı çıkıp eve bir daha geleceksin sonra bana tecavüz etti diye iftira atacaksın.Üstelik kızlık zarı eski tarihli yırtık Hakim yalanını yememiş lakin olur da o polisin hayatı ile ilgili kötü bir şey olursa kim olursa olsun o iftiracı kadından hesabını sorar...
Sen haddini bil o cocuk bir hata yapmış.ama digeri insanlarin canini malini ve irzini korumakla gorevli bir memur.farkindamisin devlet bunlar icin essek yukuyle para. Ödüyor.
imanın şartıdır polise bir şey olmaz hele bide akp.li olunca vay kıza veya ailsine
bu gün tayipci olmaya kamu kurumu.na giremdigine göre sonuç belli polise bir şey olmazda kızın ailesi ve kız çok büyük tehlike altında
akp kanun çıkarttı geçen yıl 15 yaşında.kizlara tecavüzün cezası yok diye kızın rızası varsa kimse ceza almıyor ayrıca diyanet fetva verdi akp.lilere 9 yaşındaki bebe evlenmesi lazım diye polis.lerde önüne gelene saldırıyor nede olsa hükümet kendilerinden yana
ah be senin ne isin var tanimadigin adamlarin evinde cok istiorsa seni gelip istesin aileden tanimadigin bilmedigin adamin evine gidersen sonucta malesef boyle oluor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor!
Bu polisi, buna sahip çıkan arkadaşlarını, tutuklamayan hakimleri incelesinler bu polisin arkasını araştırsınlar.hangi a.kp li varsa arkasında onuda hepsini tutuklasınlar.
@matcebir2 Len herifin şeyini de AKP ye bağladın.Nasıl bir kafada yaşıyorsun la sen
Hiç bir kız bekaretini ucuz bir içki ortamında teslim etmez. Kandırıldığı açık. Kınıyorum
@suavitan Kızlığı eski tarihli bozukmuş zaten . Amacı polise yamanmak
@kardelentrafik sülalendeki kadınlar böyle yapıyor sanırım
polisin böylesi ile işi ne kız namuslu adamın evinde işi ne ikisinin iddiası da mantıklı Mardin tarafında böyle pislik kadınlar çok çünkü para ve yamanma derdinde olan
@mert_ali_n0 Haklısın dostum.
Iki arkadasiyla evde alkol alıyorsun israr uzerine biraz daha iciyorsun dua et digerleri de ilismemis sana kizim sen saf mısın misin baya davetiye çıkarmışsın belliki kişinin mevkiinden etkilenmissin de bu kadar saflik olmaz
@selin215 Saf falan değil bilakist Şeytanın ta kendisi.Aklınca polise yamanacak
@kardelentrafik her ne olursa olsun ahlak dışı bir olay polis görevden derhal alınmalı Hiç bir tazminat ödenmeden def edilmeli teşkilattan
peki güzel ablacım başını örtmüşsün peki o zaman; 1- tanımadığın adamla ve bir de yetmezmiş gibi 2 adam daha aynı evde ne işin var? 2- başın kapalı adamlarla alkol alıyorsun 3- yetmiyor bir kez tecavüz etti diyorsun aynı eve tekrar “KONUŞMAK” için hangi cesaretle gidiyorsun? sen desene şuna önce başkasına verdim sonra da buna verdim, evlenmezsen seni şikayet ederim mesleğinden olursun dedin o da yemedi olay patladı. benim görüşüme katılmayacak olanlar bu soru da size; tecavüze uğradığınız eve tekrar gider misiniz? bu soruya verdiğiniz cevap zekanızın kendinize ne durumda olduğunu gösterecek.
kız beni ister evlenir diye yatmış şahıs ta keyfime bakım da yapmış kıza gel senle evlenecegim deyip bir daha yapmış evlenmedi diye de kız tecavüz etti demiş hikaye bu ...
ADALETİNİZİDE BÖYLE POLİSİNDE...
@turknecat Niye sizin doktorlar odası biz teröristiz açıklaması yaptı ona da aynı tepkiyi koysana
özel hareket kızı konuşmaması veya ifade değişmesi için öldürebilir baksanıza tecavüzcü AKP.li polisin tüm arkadaşları kızı tehdit ediyormuş derhal koruma verilmesi gerekir gerçi oda tayibin izniyle olur allah yardımcısı olsun kızın elimizden bir şey gelmiyor
Kız haksız olsa dahi ; Ahlaksız bir polis o mevki de o makamda olamaz. Polisimiz candır Ahlaksız pisliklerden arındıkça güçlü olacak bu ülke
bir cakma kapali daha
Bu tipleri cinsel organlarından asacaksın.Olmeden öncede yedireceksin.millete ibret olsun..Bu ülkede polisim diyenlerin dokunulmazlık larimi var?Asın GİTSİN ...
polis dokunulmazlığı var bu ülkede. reisinize sorun o herkese bu durumu izah eder
Suçluyu açıkca koruyan hakime bir şey yapılmayacak mı eyyyy adalet bakanımız????????
bu olayı kınıyorum. ayrıca kızlardaki şu mevki makama alakadar olmalarınıda kınıyorum. eli yüzü temiz asgari helaliyle ekmegini taştan cıkaran trmiz niyetli biri bu kıza yanaşsaydı inanın böyle kızlar temiz adamın suratına bakmazdı. boyle ava gidipte avlanan etrafta cok sessiz kız var.gene bunun sesi cıkmıs helal olsun.
LAN SENIN TA ....... BAZI MALLARDA YOK YAMALADI YOK KOTULEMEYIN O POLISN A....
BÖYLE NAMUSUZ POLİSLER NASIL BU ÜLKEDE GÖREVDE KALIYOR.
Şimdi neden halk adalete inanmıyor neden kan davası gibi ilkel düşünceler gündemde işte adaletin olmadığı yerde herkes kendi adaletini sağlar.Her önüne gelen çakalı polis yaparsanız araştırmazsanız olacağı budur .Bütün teşkilatı karalar bir çürük elmanın bir kasa elmaya zararı olur.Polis olacak kişilerin çok daha iyi araştırılması lazım.Eğer bir suçu varsada örtbas edilmemeli.
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