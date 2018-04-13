HABER

Özel Harekat polisleri sınırda kuş uçurtmuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Türkiye-Irak sınırında konuşlandırılan Özel Harekat polisleri, 24 saat boyunca nöbet tutarak adeta kuş uçurtmuyor.Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgelerinde görev yapan Özel Harekat polisleri, gece gündüz demeden sınırı gözetliyor.

Türkiye-Irak sınırında konuşlandırılan Özel Harekat polisleri, 24 saat boyunca nöbet tutarak adeta kuş uçurtmuyor.
Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgelerinde görev yapan Özel Harekat polisleri, gece gündüz demeden sınırı gözetliyor. Etrafı dağlarla çevrili Çukurca ilçesindeki üs tepelerde görev alan polisler; teknolojik silah, araç ve gereçlerle dosta güven, düşmana korku veriyor.
Teröristlerin Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye sızmalarını engellemek için elleri tetikte sınırı gözetleyen polisler, en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmadan 24 saat boyunca sınır hattını izliyor.
Bir süreden beri ilçe merkezinde hiçbir olayın meydana gelmediği ilçeyi canlarını ortaya koyarak koruyan Özel Harekat polisleri sayesinde, ilçe sakinleri de huzur ve güven ortamında yaşıyor.
Necip Fazıl Kısakürek’e ait “Bizim Şarkımız” adlı şiiri okuyan bir Özel Harekat polisi ise, sınırda görev yapan güvenlik güçlerinin morallerinin üst seviyede olduğunu gösterdi. Sınırda teröre göz açtırmayan güvenlik güçleri, “Bizim için ülkemizin bekasından daha önemli bir şey yok. Sınırlarımız dışındaki terör bataklıklarını kurutmaya kararlıyız” mesajı verdi.

Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
Düştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktıDüştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktı
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldıİran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.