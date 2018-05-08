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Özel harekatçı uzman çavuş kazada öldü, oğlu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı.

Özel harekatçı uzman çavuş kazada öldü, oğlu yaralandı

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Jandarma Özel Harekat (JÖH) mensubu Uzman Çavuş Ali Akbulut (30) hayatını kaybetti, aynı araçtaki oğlu Muhammet Alperen Akbulut (8) yaralandı.
Kaza, saat 11.45'te Karadeniz sahil yolu Vakfıkebir terminali mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden Ali Akbulut (30) yönetimindeki 06 ZA 152 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önünde seyreden H.T.'nin kullandığı 60 K 5781 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Akbulut ile yanında bulunan oğlu Muhammet Alperen Akbulut yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sürücü Ali Akbulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan oğlu ise tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasından sonra ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kazada yaşamını yitiren Yozgat ili nüfusuna kayıtlı sürücü Ali Akbulut’un Giresun’un Bulancak ilçesindeki Jandarma Özel Harekat Komutanlığı’nda bir süredir uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Özel harekatçı uzman çavuş kazada öldü, oğlu yaralandı

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