Özel harekatçı uzman çavuş kazada öldü, oğlu yaralandı

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Jandarma Özel Harekat (JÖH) mensubu Uzman Çavuş Ali Akbulut (30) hayatını kaybetti, aynı araçtaki oğlu Muhammet Alperen Akbulut (8) yaralandı.
Kaza, saat 11.45'te Karadeniz sahil yolu Vakfıkebir terminali mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden Ali Akbulut (30) yönetimindeki 06 ZA 152 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önünde seyreden H.T.'nin kullandığı 60 K 5781 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Akbulut ile yanında bulunan oğlu Muhammet Alperen Akbulut yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sürücü Ali Akbulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan oğlu ise tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasından sonra ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kazada yaşamını yitiren Yozgat ili nüfusuna kayıtlı sürücü Ali Akbulut’un Giresun’un Bulancak ilçesindeki Jandarma Özel Harekat Komutanlığı’nda bir süredir uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı
Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum