Özel Hareketçiler Afrin’e uğurlandı

Kilis’te, Polis Özel Hareket ile Jandarma Özel Hareket birlikleri Suriye’ye sevgi gösterileri ile uğurlandı.

Batı ve doğu illerinden meskun mahal operasyonlarında deneyimli olan Polis Özel Hareket (PÖH) ile Jandarma Özel Hareket (JÖH) birlikleri vatandaşların sevgi gösterileriyle Darmık Dağı üzerinden Suriye’ye uğurlandı.

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Jandarma ile Polis Özel Hareket birlikleri görev yapacakları Afrin kırsalına konvoy halinde geçerken, vatandaşlar tekbir getirdi.