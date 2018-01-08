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Özel hastanede izinsiz test skandalı

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 08:41 | Son Güncelleme 6 saat önce

Anestezi teknikeri Ö.A., 2 yıldır çalıştığı hastanede kendisinden izinsiz yapılan narkotik testi pozitif çıkınca kuruma girişi engellendi. Başka yerde yaptırdığı testler negatif çıkınca döndüğü işyerinde baskı gören ve dava açtığı için işten çıkarılan Ö.A. şimdi kurumdan 255 bin TL tazminat istiyor

Özel hastanede izinsiz test skandalı

İstanbul’da özel bir hastanede 2 yıl anestezi teknikerliği yapan 30 yaşındaki Ö.A., kan şekeri rahatsızlığı sonrası kendisinden izinsiz yapılan narkotik (opioit) testinin pozitif çıkması sonucu işten çıkarıldığı ve sağlığının bozulduğu gerekçesiyle 255 bin liralık tazminat davası açtı.

13 Haziran’da yürüyüş yaparken fenalaştığını, yakın olduğu için gittiği Maslak’ta bir hastanede hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) rahatsızlığı tespit edildiğini belirten Ö.A. başından geçenleri şöyle anlattı: “Çalıştığım hastanede de kontrol yaptırmak istedim. Kan ve idrar örneği verdim. Test sonuçları temiz çıktı. Ama acil servis hekimi hipoglisemik rahatsızlığının altında bir başka neden aradı. Benden habersiz şekilde olduğu ‘opioit’ yani narkotik testi yapıldı. Birkaç saat sonra insan kaynaklarından çağırdılar ve istifam istendi. Bu test çok hassas bir test. Pozitif çıkma nedeni içtiğim iki ağrı kesici. Hayatımda hiç alkol ve sigara bile kullanmadım.”

istifa etmeyeceğini söyleyince 10 gün işten uzaklaştırıldığını anlatan Ö.A. daha sonra yaşananlara ilişkin ise şunları aktardı: “Güvenlik kameralarından alınan fotoğraflarım da hastanenin güvenlik kulübelerine asıldı. Kuruma alınmayacağım yazısı asıldı. Özel bir laboratuvarda yaptırdığım test ‘negatif’ çıktı. Doğrulama testinde de aynı sonuç çıktı. Hastane ‘yanlış anlaşılma’ diye işe geri çağırdı. İşime kaldığım yerden devam etmek istedim ama olmadı. Şüpheli bakışlarla karşılaştım, mobbing’e uğradım. Sağlığım bozuldu. Kalp krizi geçirdim, intihara kalkıştım. İznim olmadan narkotik testi yaptıkları için dava çatığım için işten çıkardılar. Ankara’daki ailemin yanına döndüm ve psikiyatrik tedaviye başladım. Tüketici Mahkemesi’nde toplam 255 bin liralık tazminat davası açtım. Ayrıca işe dönüş başvurusu yaptım. Sağlık Bakanlığı’na da şikâyetimi ilettim. Bilgim dışında narkotik testi yapıldı ve sahte evrakla sisteme girilmiş.”

Genç kadının davacı olduğu çalıştığı hastane ise savunma dilekçesinde, Ö.A. son dönemde aşırı kilo verdiği için narkotik testi yaptıklarını ifade etti. Habertürk

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hastane istanbul narkotik testi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Baygın şekilde getirilmişin zaten ne kullandığını sana uyandıklarındamı sorup izinmi alıcaklarmış, komiksin, işe geri çağrılmışın zaten kişiliğin zayıflığı bu durumu kaldıramamış etrafa saldırıp bir şey koparmana gerek yok
@anksinan daha okuduğunu anlayamıyorsun, bir de yorumlamaya çalışıyorsun. Beyin yaşın kaç ?
@anksinan senın gibilerin beynıne oksıjen giriyor beyın bulamayınca baska yerden gaz olaralk cıkar embesil ınsan hakkını savunurken eden sızın gıbılerın zoruna gıdıyor. tabı beyin yoksunuz....
İç yüzünü bilmem ama toplumda herkes birbiriyle uğraşıyor saygı, sevgi merhamet bitmiş durumda herkes birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor, kin nefret,korku, endişe kol geziyor huzur kalmadı....ne diyeyim Allah bugünümüzü de sonumuzu da hayır etsin.
aşırı kilo vermiş mişşş hastanenin savnmasına bak
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