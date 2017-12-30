HABER

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 14:31 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kayseri'de özel bir hastanede iki ayrı aileye ait ölü doğan erkek bebeklerin cenazeleri karıştırıldı. Olay, diğer ailenin bebeğinin cenazesini almak için hastaneye geldiğinde ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken bebeklerin aileleri hastaneden şikayetçi oldu.

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Kayseri’de 8 aylık hamile Rabia Koçaka gittiği doktor vücudunda iltihap olduğunu belirterek, antibiyotik ilaç verdi. İlacı kullanan Rabia Koçak fenalaşarak hastane geldi.

Hastanede bebeğinin zehirlendiğini öğrenen anne ameliyata alınarak bebeğini aldırmak zorunda kaldı. İddiaya göre, ailenin bebeği, aynı anda bebeği ölü doğan başka bir aileye verildi. Aile bebeği kendi bebekleri sanarak, Koçak ailesinin bebeğini defnetti. Koçak ailesi bebeğini almak üzere hastaneye geldiğinde bunun kendi bebekleri olmadığını anlayınca olay ortaya çıktı. Koçak ailesi diğer aile ile bağlantı kurarak hastaneden şikayetçi oldu. Rabia Koçak ve eşi Ahmet Koçak bebeklerinin ölümüne sebep olduklarını düşündükleri doktordan da şikayetçi oldu. Savcılık bunun üzerine doktor hakkında ’Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan dava açtı. İnceleme yapılması için İldem Mezarlığına defnedilen bebek, olay yeri inceleme ekipleri tarafından mezardan çıkarıldı. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "İlgili üst merciler konu hakkında bilgilendirilmiş ve haberde bahsi geçen özel hastane hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır dedi.

(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri ölü bebek

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kayseri ticaretteki ününü hasta ticaretinde de kimseye birakmaz
Diğer Haberler
Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı

Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda aranan bin 187 kişi yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda aranan bin 187 kişi yakalandı

Türkiye'de görüntülendi! İnanılmaz anlar...

Türkiye'de görüntülendi! İnanılmaz anlar...

Korkunç sırrı kayıtlar çözecek

Korkunç sırrı kayıtlar çözecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.