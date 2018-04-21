HABER

(Özel) İnşaat işçileri canlarını hiçe saydı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

İstanbul’da kontrolsüz bir şekilde binanın dış cephesine kurulan inşaat iskelesinden adeta ’Örümcek Adam’ gibi aşağıya inen işçiler yürekleri ağızlara getirdi.

İstanbul’da kontrolsüz bir şekilde binanın dış cephesine kurulan inşaat iskelesinden adeta ’Örümcek Adam’ gibi aşağıya inen işçiler yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul’da 6 katlı bir binanın dış cephe düzenlemesinde çalışan işçilerin hiçbir tedbir almadan adeta ’Örümcek Adam’ gibi inşaat iskelesinden aşağıya inmesi yürekleri ağızlara getirdi. İşçilerin rahat bir şekilde hızla indiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü. İşçilerin hayatlarını hiçe sayarak kontrolsüz bir şekilde demirlerden aşağıya inmesi korkuya neden oldu. İşçiler sağ salim bir şekilde aşağıya inmeyi başarırken korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!
NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görevNATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Son dakika! TSK açıkladı: Sema kod adlı terörist öldürüldü

Son dakika! TSK açıkladı: Sema kod adlı terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.