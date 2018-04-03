(Özel) İstanbul Adalet Sarayı’nda işitme engelliler için örnek çalışma

İşitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla İstanbul Adalet Sarayı’nda personele işaret dili eğitimi veriliyor. Kağıthane Belediyesi desteğiyle verilen eğitime katılan personel, işitme engelli vatandaşların işlerini daha sağlıklı bir şekilde halledebildiklerini söylerken, eğitimi veren Ceren Ay ise amaçlarının engelsiz bir adliye olduğunu kaydetti. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda işitme engelli vatandaşların sıkıntılarını daha iyi anlamak ve işlemlerinin daha çabuk yürütülmesini sağlamak amaçlı aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu adliye personeline işaret dili eğitimi veriliyor. Engelli vatandaşların sıkıntılarına daha hızlı şekilde çözüm üretmek amacıyla Kağıthane Belediyesi Halk Eğitim Merkezi desteğiyle verilen kursta, hakim ve savcıların da aralarında yer aldığı adliye personeli gönüllü olarak işaret dili eğitim alıyor. Adliyede mesai saati dışında eğitim veren İşaret Dili Tercümanı Öğretim Üyesi Ceren Ay, “İşitme engelli bir vatandaş buraya geldiğinde problemini anlatacak birçok insan var ama anlayacak insanlar yok. Amacımız engelsiz adliye” dedi.

“Bu dil ortak bir dil olarak kalmalı”

İşaret dilinin önemine değinen, Ay, "Türkiye de toplam 3,5 milyon işitme engelli var. Bunların ana dili işaret dilidir. İletişimde ciddi problemler yaşıyorlar. İşiten bireylerle anlaşma problemleri olduğu için işiten bireylerin yabancı diller gibi işaret dilini öğrenmeleri alması gerekiyor. Aynı toplumun içinde beraber yaşıyoruz. Bu dil sadece onların dili olarak kalmamalı. Ortak bir dil olarak kalmalı" diye konuştu.

“Amacımız engelsiz bir adliye”

Amaçlarının engelsiz adliye olduğuna vurgu yapan Ay, "Yaklaşık 2 yıldır Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda belli aralıklarla süren derslerimizle işaret dili eğitimi veriliyor. Adliye içerisinde halkla daha çok iletişim halinde olan farklı birimlerde çalışan personellerimiz bu eğitimi alıyorlar. Amacımız engelsiz adliye. İşitme engelli bir vatandaş buraya geldiğinde problemini anlatacak birçok insan var ama anlayacak insanlar yok. Adliye ciddi bir kurum. Buradaki herhangi bir yanlış anlaşılmayı kaldırmak için adliye personelleri gönüllü olarak mesai saatleri bitiminde eğitime geliyorlar. Başsavcımızın izni ve isteğiyle başlatıldı bu. Daha önceki eğitimlerimize savcılarımız ve hakimlerimiz de yer aldı. Daha çok ön planda olan personel arkadaşlarımız bu eğitimde yer aldı ve Çağlayan İstanbul Adliyesi olarak bir ilke imza attık" dedi.

İstanbul Adliyesi Ceza Mahkemeleri ön bürosunda çalışan Eda Nur Çitil ise, “Biz işimizde halkla iç içe oluyoruz. Gelen insanları ilk olarak biz karşıladığımız için sağır ve işitme engelli insanlarla da anlaşmak istiyoruz. Anlaşabildiğimizi göstermek için bu eğitime katıldım ve çok mutluyum” dedi.