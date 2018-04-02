(Özel) İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü

E-5 Şirinevler mevkiinden Avcılar istikametinde seyir eden motosiklet sürücüsü motosikletle valiz taşıdı.

E-5 Şirinevler mevkiinden Avcılar istikametine seyir eden motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı bir vatandaşla birlikte motorun üzerinde valiz taşıdı. Görenleri hayrete düşüren sürücü, dakikalarca bu şekilde seyir etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak yolculuğuna devam eden motosiklet sürücüsü bu kadarına pes dedirtti.