(Özel) İstanbul’da aşırı yüklü kamyon tehlike saçtı

İstanbul’da yük sınırına dikkat etmeden kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapılan kamyon trafikte tehlike saçtı. Üzerindeki yükler ip yardımı ile bağlı tutulan kamyonun tehlikeli ilerleyişleri trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
İstanbul Ümraniye’de yük sınırına dikkat etmeden dorsesinde aşırı ve kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyon kazaya davetiye çıkardı. Trafikte bulunan sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak ilerleyen kamyon, başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.
Kameralara yansıyan görüntülerde kamyonun kasasında yan taraflara sarkan yüklerin ip yardımı ile bağlanarak tutulmaya çalışıldığı görülüyor. Yan tarafından her an yola düşme tehlikesi bulunan ve metrelerce yükseklikte yüklere rağmen kamyonun trafikteki süratli ilerleyişi bu kadarına pes dedirtti.
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