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(Özel) İstanbul’da nefes kesen hırsız polis kovalamacısı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 09:17 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de polis ekipleri, bir iş yerine girerek hırsızlık yapan ve çalıntı minibüsle kaçan şüphelileri, Çekmeköy’e kadar kovaladı.

Sultanbeyli’de polis ekipleri, bir iş yerine girerek hırsızlık yapan ve çalıntı minibüsle kaçan şüphelileri, Çekmeköy’e kadar kovaladı. Girişi yasak caddede aracı bırakarak kaçmaya başlayan 2 şüphelinin arkasından havaya ateş açan polis, birini kıskıvrak yakaladı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 02.40 sıralarında Çekmeköy Taşdelen’de meydana geldi. İddiaya göre Sultanbeyli’de 2 hırsız, 34 EH 6717 plakalı çalıntı minibüsle bir iş yerine girerek soygun yaptı. Ardından iş yerinden ayrılan hırsızları fark eden polis ekipleri peşlerine takıldı. Sultanbeyli’den, Çekmeköy Taşdelen’e kadar süren kovalamaca sonucunda hırsızlar, semtte çıkmaz bir caddeye girdi. Kaçtıkları minibüsle kapatılan caddenin başındaki demir dubalara çarpan hırsızlar ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis havaya defalarca ateş açtı
Hırsızların kaçmasının ardından onları takip eden polis ekipleri de aracından indi. Cadde üzerinden kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan hırsızları durdurmaya çalışan polis, havaya defalarca ateş açtı. Kovalamacının ardından hırsızlardan biri motosiklete binerek kaçarken diğeri ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından çalıntı olduğu öğrenilen minibüs, çekici yardımıyla olay yerinden götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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