(Özel) İstanbul’da silahlı kavga: 2 ölü

Kağıthane’de aralarında husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışmanın sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi vurularak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Kağıthane Harmantepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Ramazan Kartal (35) ve arkadaşı Kemal Çelebi (39) semtteki bir kıraathanede oturdukları esnada önceden aralarında husumet olan A.K. içeriye girdi. Burada Kartal ile A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kartal, eline geçirdiği sopayla A.K.’yi vurarak dizlerinden yaraladı. Yaralı bir şekilde kıraathaneden çıkan A.K., gece saatlerinde beraberindeki 7 şahısla beraber geri geldi.

Sopayla dövdüler silahla ve bıçakla öldürdüler

Ellerinde sopalarla cadde üzerine gelen şahıslar, Kartal’ı ve arkadaşı Çelebi’yi öldüresiye dövdükten sonra Kartal’ı silahla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Şahıslar tarafından defalarca bıçaklanan Çelebi ise aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kartal ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çevredekilerin ifadelerine başvurarak MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini ve kimliklerini tespit ettikleri 7 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.