HABER

(Özel) Kadıköy’de hayvansever kadınla ‘civciv’ satıcısı arasında arbede kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Kadıköy Cuma Pazarında civciv satışı yapan kişiyle bir hayvensever arasında arbede yaşandı.Edinilen bilgiye göre, pazarda civciv satıldığını gören bir hayvansever kadın, satıcıya tepki gösterdi.

Kadıköy Cuma Pazarında civciv satışı yapan kişiyle bir hayvensever arasında arbede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, pazarda civciv satıldığını gören bir hayvansever kadın, satıcıya tepki gösterdi. Satıcının hayvansever kadına karşılık vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede küfürlerin edildiği tartışmaya çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu sırada satıcının kadın hayvanseveri iteklemesiyle kısa süreli arbede yaşandı.
Yaşanan tartışma anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde civciv satıcısı ile hayvanseverin şiddetli şekilde tartıştığı ve satıcının kadını iteklediği görülüyor. Sık sık küfürlerin edildiği tartışmada satıcının ‘uyuşturucu mu satalım ne satalım’ şeklinde kendini savunmaya çalıştığı kameralara yansıyor.

'Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!''Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!'
Teröristlerin Süleyman Şah planı deşifre oldu!Teröristlerin Süleyman Şah planı deşifre oldu!
Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyorSuriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.