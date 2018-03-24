(Özel) Kalabalıktan faydalanan hırsız terlikleri önce inceledi sonra çaldı

Fatih’te çarşı içerisinde dolaşan hırsız, ayakkabı dükkanının önünde sergilenen terlikleri poşetine koyarak kayıplara karıştı. Hırsızın soğukkanlı bir şekilde terliği çalarak gitmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Rüstempaşa Mahallesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, çarşı içerisinde dolaşan bir hırsız bir ayakkabı reyonunda sergilenen terlikleri gözüne kestirdi. Dükkanın kalabalıklaşmasını bekleyen hırsız, müşterilerin gelmesiyle birlikte iş yerinin önüne gelerek terlikleri incelemeye başladı. Dükkan önündeki müşterinin ödeme yapmak için içeriye girmesini fırsat bilen hırsız, eline aldığı terliği poşete koyarak kayıplara karıştı. Hırsızın soğukkanlı hareketleri pes dedirtirken, yaşanan bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Terlik hırsızı kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahıs terliklerin sergilendiği dükkan önüne geliyor. Bir süre dükkan önünde tezgahın kalabalıklaşmasını beklediği görülüyor. Dükkan önünde kendini iyice gizleyen şahıs bir anlık boşlukta sergilenen terliklerden gözüne kestirdiğini yanında getirdiği poşete koyarak çalıyor. Soğukkanlı tavırlar sergileyen hırsızın bir süre daha dükkanın önünde vakit geçirdi ardından buradan ayrıldığı görüntülere yansıyor.
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