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(Özel) Kamyon tepesinde tehlikeli yolculuklar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

E-5’te iki farklı noktada çekilen kamyonet tepesindeki tehlikeli yolculuk, izleyenleri hayrete düşürdü.Kentin 2 farklı noktasında karayolu üzerinde vatandaşların cep telefonu ile çekilen görüntüler, izleyenlere bu kadarına da pes dedirtti.

E-5’te iki farklı noktada çekilen kamyonet tepesindeki tehlikeli yolculuk, izleyenleri hayrete düşürdü.
Kentin 2 farklı noktasında karayolu üzerinde vatandaşların cep telefonu ile çekilen görüntüler, izleyenlere bu kadarına da pes dedirtti. İlk görüntüde kamyonetin arkasındaki demire tutunarak akan trafiğe aldırmadan ayakta seyahat eden adam görülüyor. Kendi canının yanı sıra olası bir kazada diğer sürücülerinin de canını tehlikeye sokan adamın, umursamaz tavırları dikkat çekiyor.
Bir diğer görüntüde ise kamyonet kasasındaki kağıtların tepesinde oturarak yolcuk eden bir vatandaş görülüyor. Vatandaşın kamyon tepesindeki rahatlığı ise dikkat çekti.

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