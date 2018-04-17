(Özel) Kartal’da çorbacıda silahlı kavga: 6 yaralı

Kartal’da bir çorbacıda sabaha karşı silah sesleri yükseldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralanırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kartal’da bir çorbacıda bu sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan kavgada silahlar konuştu. Silah sesleri ve bağırışlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis ekipleri, çeşitli yerlerinden hafif yaralanan H.Ş.Ç., A.Ç., H.T., A.Ç., A.Ş. ve S.M. isimli şahısları tedavilerinin yapılması için Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde ise 1 adet kovan, 1 adet çekirdek, 9 mm çapında tabanca ve 8 adet mermi buldu.

Çorbacının önünde park halinde olan ve zanlılara ait olduğu belirlenen 34 PE 0355 ve 07 EEP 69 plakalı araçlarda yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet dolu kartuş ele geçirildi. Araçlar güvenlik amacıyla Yediemin otoparkına çekilirken kavgaya karışan A.Ş. isimli şahsın aranması olduğu belirlendi.

H.Ş.Ç., A.Ç., , H.T., A.Ç., A.Ş. ve S.M.’nin emniyetteki işlemleri sürerken kavga anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Silahların konuştuğu kavga kamerada

Kavga anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı şahısların tartıştığı anlar ve ardından silahların çekilmesi yer alıyor. Yaşanan koşuşturma ve panik anları da görüntülere yansıyor.