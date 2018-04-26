(Özel) Kazadan kıl payı kurtuldu

Tekirdağ’da bir motosiklet sürücüsünün iki aracın ortasında kalarak yaşadığı zor anlar, kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ’ın Şarköy yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Hasan Aydın yolda seyir halindeyken, karşı şeritten gelen bir başka motosiklet sürücüsü hatalı sollama yaparak araçları sıkıştırdı. Hasan Aydın sıkışan araçlar arasında zor anlar yaşadı.
Aydın, olay karşısında direksiyon hakimiyetini kaybederken araçlar arasından kıl payı kurtulması kask kamerasına yansıdı.
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