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(Özel) Küçük yaşta kız çocuklarını fuhuşa zorlayan çeteye operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 09:17 | Son Güncelleme

İstanbul’a "Fabrikada çalıştıracağız" diye kandırdıkları aralarında küçük yaşta kız çocuklarının elinden pasaportlarını alıp kataloglarını hazırlayarak fuhuş yapmaya zorlayan ‘Kedi İsmail’ lakaplı şahsın ele başı olduğu çeteye yönelik, polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul’a "Fabrikada çalıştıracağız" diye kandırdıkları aralarında küçük yaşta kız çocuklarının elinden pasaportlarını alıp kataloglarını hazırlayarak fuhuş yapmaya zorlayan ‘Kedi İsmail’ lakaplı şahsın ele başı olduğu çeteye yönelik, polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda fuhuş için zorlanan küçük kızlar kurtarıldı, yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat günü Pendik’te bir otelde küçük çocukları ‘Kedi İsmail’ lakaplı İsmail İ.’nin zorla fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarları değerlendirerek hareket geçti. Yapılan çalışmaların ardından bir otele baskın düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu bir kadını kurtararak muhafaza altına alırken, otel çalışanı N.K. isimli şahıs ise ‘Fuhuşa yer temin etmek’ suçundan gözaltına alındı.
Kadını fuhuş yapması için getiren 2 kişi otel yakınında yakalandı
Ekipler, fuhuş için zorlanan kadını otele getiren ‘Kedi İsmail’ isimli şahsın ekibinden N.Ç. ve Türkmenistan uyruklu Y.H.N.’in otelin yakınlarında bir otomobilde beklediklerini belirledi. Otomobilin bulunduğu bölgeye baskın düzenleyen ekipler, 2 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, 2 kadını ise kurtardı.

Fabrikada çalıştıracağız deyip fuhuşa zorladılar
Yapılan baskın sonrası kurtarılan yabancı uyruklu kadının ifadesine başvuran ekipler, duyduklarına inanamadı. ‘Kedi İsmail’ isimli şahsın kadınları ülkesinden fabrikada çalıştırmak için getirdiğini, aralarında küçük yaşta kız çocuklarının da olduğu kişilerin pasaportunu alarak kendilerine borçlandırıp fuhuşa zorladığını belirledi. Ekipler kadının verdiği bilgiler doğrultusunda Pendik ve Kartal’da bulunan bazı evlerde de kadınların olduğunu öğrenmesi üzerine hareket geçerek çeşitli adreslere baskın düzenledi.
Kadınları fuhuşa zorlayan 2 kişi tutuklandı
Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan Kedi İsmail’in adamları N.Ç. ile Türkmenistan uyruklu Y.H.N. isimli şahıslar ve otel çalışanı N.K. emniyette yapılan işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Otel çalışan N.K. isimli şahıs adli kontrolle serbest kalırken, N.Ç. ve Y.H.N. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘İnsan Ticareti’ ve ‘Zorla Fuhuş Yaptırmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonların sürdüren polis ekipleri ‘Kedi İsmail’ lakaplı İsmail İ. yakalamak için çalışma başlattı.

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