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Özel Kuvvetler’den nefes kesen paraşüt eğitimi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Twitter hesabında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği paraşütle atlayış eğitimlerine dair görüntüler yayınladı.

Özel Kuvvetler’den nefes kesen paraşüt eğitimi

ANKARA (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Twitter hesabında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği paraşütle atlayış eğitimlerine dair görüntüler yayınladı.

Video TSK’nın sosyal medya hesaplarından “Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Eskişehir/Sivrihisar’da gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşütle atlayış eğitimleri icra edilmiştir” mesajı ile paylaşıldı.

Özel Kuvvetler’den nefes kesen paraşüt eğitimiÖzel Kuvvetler’den nefes kesen paraşüt eğitimiÖzel Kuvvetler’den nefes kesen paraşüt eğitimiÖzel Kuvvetler’den nefes kesen paraşüt eğitimi

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