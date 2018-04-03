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(Özel) Lüks otomobilli trafik magandaları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Sarıyer’de lüks otomobilli iki maganda trafiğin altını üstüne getirdi.

Sarıyer’de lüks otomobilli iki maganda trafiğin altını üstüne getirdi. Yolda drift yapan magandalar adeta terör estirirken,tehlikeli şovları sırasında az kalsın birbirlerine çarpıyordu.
Lüks otomobilli iki maganda İstanbul’da trafiği birbirine kattı. Sarıyer’de trafikte terör estiren magandalar birbirleriyle de çarpışma tehlikesi yaşarken, tehlikeli şovları kameralara yansıdı. Görüntülerde iki maganda drift yaparak hızla ilerliyor. Bu sırada iki araç birbirleriyle çarpışma tehlikesi yaşıyor. Öte yandan magandalardan biri bir başka noktada daha tehlikeli şovuyla ortalığı birbirine kattığı görülüyor.

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