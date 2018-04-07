(Özel) Maltepe’de motosiklet kazası: 2 yaralı

İstanbul Maltepe’de freni patlayan motosikletin sürücüsü virajı almayınca refüje çarptı. Kazada kavşaktaki toprak alana savrulan motosikletli ve arkasında bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut K. freni patlayan motosiklette virajı alamayınca refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasında bulunan kişi kavşaktaki toprak alana savruldu. Yaralanan iki kişinin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıkları 2 yaralıyı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.