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(Özel) Maltepe’de otomobil bariyerlere çarparak böyle takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Maltepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Maltepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Maltepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan otomobil daha sonra takla attı. Kaza anı ise bir başka otomobilde bulunan araç kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kameraya yansıyan görüntülerde, otomobilin bariyerlere çarptığı ve çarpmanın etkisiyle bariyerlerden kıvılcım çıktığı görülüyor. Daha sonra otomobil takla atıyor.

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