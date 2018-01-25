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Özel okula FETÖ operasyonu: Okul sahibi karı-koca ve müdür gözaltında

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 10:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında özel bir lisesinin sahibi ve ortağı olan eşi ile okul müdürü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla KHK ile kapatılan ve bir süre sonra yeniden açılan Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nin sahibi İ.D, eşi ve aynı zamanda ortağı olan M.D. ile okul müdürü S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.D, eşi M.D. ve S.K. gözaltına alındı.

Polis, Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nde de arama ve inceleme başlattı. Gözaltına alınan okul sahibi İ.D. erken saatlerde okula getirildi. Okula gelen ekipler bazı belge ve evraklar ile bilgisayar hard disklerinin kopyalarını aldı.

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Öte yandan, kapatılan bazı FETÖ okullarından zaman zaman bu liseye para aktarıldığı, örgütün okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin söz konusu okula yönlendirildiği öğrenildi.

Arama ve incelemelerin sürdüğü okulda görev yapan bazı öğretmenler hakkında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla işlem yapıldığı bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa operasyon özel okul FETÖ

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