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Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 14:25 | Son Güncelleme

Kayseri'de özel bir kolejin 51 yaşındaki sözleşmeli basketbol antrenörü, 11 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Skandal sonrası antrenörün evine yapılan baskında 6 yatak bulundu.

Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!

Kayseri'de faaliyet gösteren özel okulların öğrencilerinden oluşan basketbol takımının hocası C.S. yaşları 14 ila 16 arasında değişen 11 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İstismara mağdur olan çocuklardan beşinin kentte faaliyetini sürdüren özel bir kolejin öğrencileri olduğu, skandalı ise kolejin rehberlik öğretmenlerinin ortaya çıkardığı ve yargıya taşıdığı öğrenildi.

EVİNDE 6 YATAK BULUNDU

Kan donduran olay Kayseri’de yaşandı. Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkii'nde faaliyet gösteren bir özel kolejde, Eylül 2017'de Basketbol Takımı hocası olarak işe başlayan C.Y., Kayseri Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Habere göre; skandal, çocukları cinsel istismara uğrayan ailelerin Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikâyetler üzerine ortaya çıktı. Çocuk İzlem Merkezi Adli Görüşme Odası'nda ifadeleri alınan mağdur çocukların anlattıkları şoke etti. Küçük yaştaki erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan C.Y.’nin evinde yapılan aramada 6 ayrı yatak bulunduğu öğrenildi. C.Y.’nin, 51 yaşında olduğu hiç evlenmediği ve bekar yaşadığı öğrenildi.

İstismara uğradıkları iddia edilen çocuklardan kolej öğrencisiydi. Kayseriyerelhaber’de yer alan habere göre, öz konusu sözleşmeli antrenörün aralarında kolejin de bulunduğu Kayseri’deki bazı özel okulların öğrencilerine basketbol koçluğu yaptığı öğrenildi.

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Kayseri cinsel istismar taciz öğretmen Melikgazi öğrenci

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Potada sallandıracaksın bu iblisi
Bu ahlak çöküşüne rehber öğretmenleri dur diyecek gibi geliyor.Cesur yürekliler okullarda öğretmenler tarafından çok kıskanılan branş yine pisliği ortaya çıkardı.Bence 1000 kişilik bir okula 5 tane rehber öğretmeni lazım.Dünyanın bu kadar hızlı değişiminde bu lazım.
utanıyorum sizin gibilerle aynı meslekte olmaktan.. Şeref ve ahlak yoksunu mahluklar!!!
@oguzcetin39 hangisi öğretmenlik mi basketbol antrenörlüğü mü
Toplum çürümüş her yer dinci ama dinsiz toplum ahlaktan koparıldı YALAN TALAN IFTIRA FITNE balik bastan kokar...
Okullarda rehber öğretmen sayısı 2-3 kat artırılmalı. bütün öğrencilere ancak öyle ulaşılabilir.
AĞZININ TADINI BİLİYORMUŞŞŞ
@pasif_gayim mezara gireceksin biliyorsun değil mi?öleceksin seni toprağa gömecekler.
sapıklara idam
kadın mı erkek mi şahıs cinsiyet belirtilmemiş?
Böylelerini Yurdaer arkadaşın dediği gibi POTADA sallandırmak gerekir bütün partiler stk lar İDAM cezası için el ele vermeli kadın cinayetleri, çocuk istismarı, tecavüz, vatan hainliği, hursızlık, gasp, madde satanlar gibi daha sayamadığım suçlara İDAM çıkmalı
YENİ TÜRKİYE DURMAK YOK YOLA DEVAMMI , İSLAMCI TOPLUM GELSİN ESKİSİ KÖTÜ DİYEN VARMI HALEN
son ıkı haftada okudugum 5.ogretmen haberi yeni nesil bu o cocuklarının eline dusmus durumda
pastırcan bu iti
sosyal yaşantıyı ,eğitimi ,sağlığı,islami kaidelere göre düzenlemesseniz bu tür hadiseler olacaktır ve artacaktır .bırakın kadın ile erkeği aynı ortamda yanlız kalmaları ,kadın ile kadının bile aynı ortamda çıplak kalmaları sakıncalıdır .gayrı meşruyu tv.,basım yayım,reklam,sinema destekliyorsunuz
erkek öğrenci diyo okumadınmı
Okulun adını neden yazmadınız ??
ya arkadaş şu son aydır nasıl bir karabasan dayız evvelden bu tür olaylar yoktu şimdi nerede ise hergün taciz haberleri ile karşı karşıyayız sanki birileri bu olayı yaratıyor adeta moda oldu neiştir ya bıktık bu iğrençliklerden kasıtlı mı alıyorlar bu haberleri evvelden yokmu idi dumanımı çıkmıyordu çözemiyoruz
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