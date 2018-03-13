(Özel) Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

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YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de dörtyol ağzına kontrolsüz şekilde giren iki otomobilin çarpışması sonunca bir araç takla attı.

Sultanbeyli’de dörtyol ağzına kontrolsüz şekilde giren iki otomobilin çarpışması sonunca bir araç takla attı. Yol kenarındaki bir seyyar satıcı, takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken yaşanan kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaza, Sultanbeyli Adil Mahallesi Pelit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan dörtyol ağzına kontrolsüz giren iki otomobilden teki diğer otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü sıkıştığı yerden yardımına koşan çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Takla atan araç olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırılırken kazayı yapan sürücü, yoldan gelen aracı fark etmediğini kaydetti.
Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Öte yandan yaşanan kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde iki otomobilin dörtyol ağzına kontrolsüzce girdikleri görülüyor. Bu sırada bir otomobilin yoldan geçmekte olan diğer otomobile gövde kısmından çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attığı, bu sırada yol kenarında bulunan bir seyyar satıcının ise son anda takla atan aracın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

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