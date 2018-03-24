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(Özel) Ölümden saniyelerle kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

İstanbul’da kaldırımda yürüyen bir vatandaş, binadan koparak düşen mermer parçalarından saniyelerle kurtuldu.

İstanbul’da kaldırımda yürüyen bir vatandaş, binadan koparak düşen mermer parçalarından saniyelerle kurtuldu. Şanslı vatandaşın sadece bir adımla kurtulduğu o anlar, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
İstanbul Bayrampaşa’da kaldırımda yürüyen bir vatandaş, binadan koparak yere düşen mermer parçalarının kafasına düşmesinden saniyelerle kurtularak ölümden döndü. İş yerine gitmek üzere yola çıkan vatandaş, gideceği yere yaklaştığı dakikalarda önünden geçtiği bir binanın tepesinden aşağıya mermer parçaları düştü. Düşen parçaların kafasına düşmesine ramak kala attığı bir adım ile mermer parçalarından kurtulan şanslı vatandaş, yaşadığı olay karşısında adeta neye uğradığını şaşırdı. Tehlikenin saniyelerle atlatıldığı o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde vatandaşın, köşeden gelerek kaldırıma çıktığı, tam ilerlediği sırada binadan kopan 7-8 mermer parçasının ardı ardında kaldırıma düştüğü ve çevredeki vatandaşların kaçıştığı görüldü.

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