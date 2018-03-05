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(Özel) Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 09:13 | Son Güncelleme

Kadıköy’de akbilsiz otobüse binen bir kişi önce kadın yolcu ile tartıştı, ardından tornavidayla otobüs şoförüne saldırdı.

Kadıköy’de akbilsiz otobüse binen bir kişi önce kadın yolcu ile tartıştı, ardından tornavidayla otobüs şoförüne saldırdı. Yaşananlar otobüsteki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kadıköy’de kimliği öğrenilemeyen bir kişi akbili olmadan özel halk otobüsüne bindi. Yolculardan akbil kartı isteyen şahıs, kimseden cevap alamayınca sinirlendi. Otobüsün orta bölümüne doğru gelerek kadın bir yolcuyla tartışan şahıs, kendisini uyaran otobüs şoförünün üzerine yürüdü. Şoförün otobüsü durdurarak, ‘Neden bağırıyorsun kadına’ demesine sinirlenen şahıs, koşarak ön tarafa geldi. Şoförle yaşanan tartışma sonrasında hızını alamayan kimliği belirsiz şahıs, eline aldığı tornavidayla şoföre saldırdı. Elinden tornavidayı düşüren saldırgan, sonrasında ise yumruk atarak şoförü başından yaraladı. Saldırı sonrasında şoför, saldırgan tekrar tornavidayı almasın diye koltuğun üzerine düşen tornavidayı eline aldı.
Şoför kaçan saldırganı yakalamak için peşinden koştu
Yaşanan kavgaya yolcular müdahil olarak saldırganı otobüsten aşağıya attı. Sonrasında ise otobüsün dışından küfürler eden saldırgan vatandaşların tepkisi üzerine kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Olayın ardından şoför ve birkaç vatandaş kaçan şüpheliyi yakalamak için bir süre kovaladı. Kavga sırasında otobüste bulunan yolcular polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, şoför ise başından tedavi olmak için hastaneye gitti. Yaşanan olayın ardından başka bir şoför ise otobüsün direksiyonuna geçerek, otobüsü durakta boş bir alana park etti.
Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı kamerada
Şahsın kadın yolcuyla tartıştıktan sonra şoföre tornavidayla saldırdığı anlar otobüste bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, şahsın otobüse binerek yolcularla konuştuğu sonrasında ise bağırmaya başladı ve şoförün uyardığı görülüyor. Şoförün uyarısı sonrasında şahsın hem tornavida hem de yumruklarla şoföre saldırdığı ve diğer yolcular tarafından aşağıya indirildiği görülüyor. Şoförün otobüsten inerek kaçan saldırganın peşinden koştuğu görülüyor.

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