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(Özel) Otomobilin bagajında çamaşır makinesiyle akıl almaz yolculuk kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da otomobilin bagajına konulan çamaşır makinesine sıkı sıkı sarılın bir kişi bu şekilde yolculuk yapınca görenler şaşkına döndü.

(Özel) Otomobilin bagajında çamaşır makinesiyle akıl almaz yolculuk kamerada

İstanbul’da otomobilin bagajına konulan çamaşır makinesine sıkı sıkı sarılın bir kişi bu şekilde yolculuk yapınca görenler şaşkına döndü. Trafikte aracın bagajında çamaşır makinasıyla yapılan yolculuk kameralara saniye saniye yansıdı.
İstanbul’da çamaşır makinesini taşımak için araç bulamayan iki kişi çareyi otomobilin bagajında taşımakta buldu. Şahıslardan biri otomobili kullandı, diğer ise bagaja binerek çamaşır makinesini tutmaya çalıştı. Akan trafikte bu şekilde ilerleyen şahıslar ise görenleri şaşkına çevirdi. Bagajda oturan şahsın çamaşır makinesini taşıyabilmek için hayatını hiçe sayması ise yok artık dedirtti. Yaşanan bu ilginç anlar ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.Kameraya yansıyan görüntülerde, otomobilin trafikte ilerlediği ve bagajda birisinin oturarak çamaşır makinesini tutmaya çalıştığı görülüyor.

(Özel) Otomobilin bagajında çamaşır makinesiyle akıl almaz yolculuk kamerada

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