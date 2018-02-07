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(Özel) Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı vatandaş yerde ambulans bekledi

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:07 | Son Güncelleme

Bağcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, seyir halindeki bir otomobilin kendisine çarpması sonucu yere savruldu.

Bağcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, seyir halindeki bir otomobilin kendisine çarpması sonucu yere savruldu. Yaralı halde yerde dakikalarca ambulans bekleyen vatandaşı, çevredekiler yalnız bırakmadı.
Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Bağcılar Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde işyerine gitmek üzere evden çıkan bir vatandaş, cadde üzerinde yürüdüğü esnada yolun karşısına geçmek istedi. O esnada vatandaşa kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpma sonucunda vatandaş yere savrularak yaralanırken, otomobil ise uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı vatandaşlı yalnız bırakmadılar
Ambulans yola çıktığı esnada çevredeki vatandaşlar da yaralının yanına geldi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan ve erkek olduğu öğrenilen vatandaşa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Yüzü su ile yıkanan yaralıyı, vatandaşlar ayıltmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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