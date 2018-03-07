(Özel) Pantolon hırsızlığına 7,5 yıl hapis cezası

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde girdiği mağazanın kabininde alarmını sökerek 189 liralık pantolonu çaldığı iddia edilen sanık 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pişman olduğunu söyleyen sanığına verilen ceza, yıllar önce Gaziantep’te baklava çaldığı için 9 yıl hapse çarptırılan çocukları akıllara getirdi.

İddiaya göre, 6 Kasım 2017 tarihinde Bayrampaşa’da bulunan alışveriş merkezindeki ünlü bir mağazaya giren şüpheli Y.K., aldığı elbiselerle kabine girdi. Şüphelinin kabinden çıkmasıyla mağaza görevlilerince kabinde bir pantolona ait etiket ve sökülmüş alarm bulundu.

Çantasından bir pantolon daha çıktı

Mağazadan ayrılan ve arama sonucunda yakalanan şüphelinin çantasında mağazaya ait etiketi sökülmüş ve alarmı olmayan pantolon ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin çantasından faturasını gösteremediği ve bir önceki girdiği mağazadan çaldığı iddia edilen bir adet kot pantolon daha çıktı.

Bunun üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli hakkında aynı bina içinde iki ayrı mağazada "nitelikli hırsızlık" suçunu işlediği iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“Üzerimde fazla kıyafet getirmemiştim”

İstanbul 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Y.K., müzisyen olduğunu ve İstanbul’a iş için geldiğini söyleyerek, “Üzerimde fazla kıyafet getirmemiştim. Arkadaşımın giymem için verdiği pantolonu çantama koydum, alışveriş merkezine gittim. Arkadaşımın verdiği pantolonun bir benzerinin üzerinde alarm yoktu, çantama koydum. Mağazadan çıkarken mağaza görevlisi çantamı arayacağını söyledi ve mağazadan aldığım pantolonu buldular” dedi.

“Çantamdan çıkan diğer pantolonu arkadaşım vermişti”

Yaptığı eylemden dolayı pişman olduğunu söyleyen sanık, “Geri dönemedim. Çantamdan çıkan diğer pantolonu önceki girdiğim mağazadan almadım. Pantolonu örnek olması için arkadaşım vermişti. Buna uygun pantolon bulabilmek için birçok mağazayı gezdim” ifadelerini kullandı.

“Değer azlığına dayalı olarak cezada indirim uygulanmalı”

Sanık avukatı Kamuran Köydeniz, ortada tek bir hırsızlık suçunun olduğunu ve bu suçun da teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek, “Sanık, çalışmak için İstanbul’a gelmiş ve giyecek pantolonu olmadığından, bu zorunluluk halinin neden olduğu psikoloji içinde eylemi gerçekleştirmiştir. Suça konu pantolon 189 TL’dir. TCK’nın “malın değerinin az olması” maddesinde cezada indirim yapılabileceği gibi hiç ceza verilmeyebileceği de belirtilmiştir. Bu hükmün uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilim pişmandır” dedi.

Sanığa 7,5 yıl hapis cezası

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, sanık Y.K.’nın ilk girdiği mağazadaki eyleminden dolayı “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan sanığı diğer mağazadaki eyleminden ise ,"hırsızlığa teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstinaf Mahkemesi kararı onadı

Cezayı fazla bulan sanık avukatı, yerel mahkeme tarafından verilen kararın bozulması istemiyle istinaf kanun yoluna başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7’inci Ceza Dairesi kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını kaydetti. İstinaf başvurusunun esastan reddine ve dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verildi.