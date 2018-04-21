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(Özel) Pendik’te kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

Pendik Kaynarca Köprüsü’nün altında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Pendik Kaynarca Köprüsü’nün altında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Şahsın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, gece saat 01:00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca Köprüsü’nün altından geçen vatandaşlar yerde yatmakta olan bir kişi olduğunu görüp polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin çevresini güvenlik şeridi ile kapatırken, sağlık ekipleri cesetteki ilk incelemelerinde şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.
Cesedin üzerinde yapılan aramada, herhangi bir kimlik çıkmadı. Şahsın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasından sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şahsın ölümü ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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