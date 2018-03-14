(Özel) Pişkin hırsızın özrü kabahatinden büyük

Kartal’da daire içerisinde, ev sahibine yakalanan hırsızlar Kartal polisinden kaçamadılar. Kartal ilçe Emiyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları çaldıkları malzemelerle kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Zanlılar hırsızlık yapmadıklarını, esrar içtiklerini söyleyerek kendilerini görüntüleyen İHA muhabiri ve kameramanından şikayetçi olacaklarını söylediler.

Olay, sabah 05.30 sıralarında, Kartal Kordonboyu Mahallesinde meydana geldi. Bayındırlık sokağı içerisinde bir apartman dairesine giren hırsızlar, ev sahibi ile daire içerisinde yüz yüze geldi. Korkarak kaçan hırsızlar, kaçarken ev sahibinin telefonunu aldı. Ev sahibinin, polisi arayarak ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çaldıkları malzemelerle kaçmaya çalışan hırsızlar, hırsızlık yaptıkları adrese çok yakın bir sitenin bahçesinde çalıların içerisinde saklanırken yakalandı. Kelepçelenen Yunus K. ve Celal K. isimli hırsızlık şüphelileri İHA muhabirinin sorularına "Hırsızlık yapmıyorduk, biz burada esrar içiyorduk. Bizi çektiğiniz için sizden şikayetçi olacağız" dedi. Hırsızlık şüphelilerinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu anlaşıldı.

Hırsızların girdiği dairenin sahibi “İçeride karşı karşıya geldik, tam yakalıyorduk kaçtı. Benim dairemden sadece telefonumu çalmışlar. Kartal Polisine teşekkür ediyorum. Bu hırsızlar mahallemize dadanmıştı, tekrardan polis arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Hırsızlık şüphelilerinin girdiği dairenin sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.