Özel platformda horoz dövüşüne jandarma baskını

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir evde yapılan özel platformda horoz dövüştürdüğü belirlenen 8 kişi gözaltına aldı. Dövüşlerde kullanılan 23 horoza el konulurken, şüphelilere toplam 72 bin 450 TL idari para cezası yazıldı.
Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde M.T.'nin kendisine ait evin iki odasında hazırladığı özel platformda para karşılığı horoz dövüştürdüğünü tespit eden Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.00'da baskın yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu baskında, ev sahibi M.T'nin yanı sıra horoz dövüştürdükleri belirlenen 7 kişi daha gözaltına alındı. Baskında dövüş alanı içerisinde ele geçirilen 23 horoza el konuldu. Ev sahibi M.T. hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince adli işlem başlatıldı. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince hayvan sahiplerine el konulan her bir horoz için 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 72 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü
CHP’yi karıştıran anket tartışması
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum