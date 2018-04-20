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(Özel) Polis aracıyla çarpışan motosikletli defalarca takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de polis aracıyla motosiklet çarpıştı.

İstanbul Kağıthane’de polis aracıyla motosiklet çarpıştı. Sürücünün çarpmanın etkisiyle havalanarak defalarca takla attığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, 15 Mart Perşembe günü saat 14.10 sıralarında Kağıthane merkez mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden Hamidiye Mahallesi istikametine giden polis aracı, yol ayrımına geldiği an aniden sola döndü. Dönüş yapan polis aracına Uğur B. idaresindeki 34 TR 6156 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havalanarak defalarca takla attıktan sonra yere düştü. Kaza sonucu Uğur B. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan polis memurlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik polisi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Hata polis aracındaydı, çünkü çok süratli geliyordu”
Kazayı gören Enes Karakaya, "Polis aracı süratli bir şekilde geliyordu. Tam dönerken motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdılar, elinde biraz hasar vardı. Görebildiğim kadarıyla üstü başı biraz yırtılmıştı. Motosikletin ön tarafı kopmuştu. Normalde buradan dönüş yapılıyor ama ileride kavşak var oradan dönüş yapılması daha doğru olur. Hata polis aracındaydı, çünkü çok süratli geliyordu. Burası cadde, aniden çoluk çocuk çıkabilir. Polis aracı motosikletliyi görmediği için çarptı. Herhalde köşe noktasında kaldı. Allah korudu, sürücü ölebilirdi. Bütün sürücülerin cadde ve sokak aralarında yavaş olmalı, sürat her şeyin çaresi değil" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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