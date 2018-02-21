Kendine polis süsü veren 3 zanlı, İstanbul Uluslararası Emniyet terminalinde bir otobüsten 100 bin euro gasp etti. Parayı alan zanlılar otobüsün şoförünü de darp ederek sahile bıraktı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kendilerine polis süsü veren 3 zanlı, sabah saat 05:00 sularında Aksaray’daki İstanbul Uluslar arası Emniyet terminaline geldi. Peronda bekleyen otobüsün yanına gelen 3 zanlı, cama vurarak şoföre polis olduklarını söyledi ve kapıyı açmasını istedi. Şoförün kapıyı açması üzerine otobüse giren 3 zanlı üzerilerindeki sahte polis kimliği ve rozeti göstererek otobüste arama yapacaklarını söylediler. Bir süre otobüste arama yapan zanlılar, şoförün üzerinde buldukları 100 Bin Euroyu silah zoruyla aldılar. Giderken şoförü de yanlarında götüren 3 zanlı, Yenikapı sahilinde şoförü darp edip bıraktılar.

Zanlıların terminale geliş anı ve otobüse binmeleri ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 zanlının terminale geldiği ve şoförden kapıyı açmasını istediği görülüyor. Otobüse binen zanlılar bir süre sonra şoförle birlikte çıkarak gözden kayboluyor.

Gaspçıların darp ettiği otobüs şoförü Erdal Dağ sabah erken saatlerde otogara girdiğini anlatarak, "Firma önüne park ettim. Uyumaya geçtim. 3 şüpheli şahıs cama vurdu. Yeğenim Erkut kapıyı açtı. Açınca silahı kafasına dayayıp arabanın torpido gözünü sordu. Kasayı zorla açmasını istedi. Kasadaki emanet parayı aldı. Ben o sırada uyandım. Öne gelince şahıslardan biri silahı doğrultup koluma girdi. Polis rozetini gösterdi. Garaj dışında nizamiyeye götürdüler. Bir araç geldi. Beni bindirdiler. Tenha bir yere götürerek dövdüler ve gittiler" şeklinde konuştu.

100 bin EURO’larının gasp edildiğini belirten firma yetkilisi Metin Karaman ise, “Sabah 5 sıralarında şoförümüz otobüsü yazıhanenin önündeki perona çekti. 3 zanlı geliyor. Polis kimliği gösterip kapıyı açtırıyorlar. Sonra silah çekip darp ediyorlar. Parayı alıyorlar. Giderken şoförü de götürüp sahilde tekrar dövüp bırakıyorlar. Bunların en kısa zamanda yakalanmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Olay anında otobüste olan muavin Erkut Dağ, “Şoför Erdal Dağ ile birlikte otobüsü perona çektik. 2 dakika sonra kapı çaldı. Polis kimliği gösterdiler kapıyı açtım. Bana siz yolcu taşımacılığı dışında iş yapıyorsunuz. Arabada başka şeyler de var dediler. İçeri girip silah zoruyla 100 bin euroyu aldılar. Parayı arabada aldılar. Sonra şoförü de alıp sahile götürüp orada dövdüler. Arabaya binen üç kişiydi. Ama şoförün gördüğüne göre dışarıda bekleyen iki kişi daha varmış” dedi.