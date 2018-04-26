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(Özel) Polis ile alkollü şahıslar arasında tekme ve tokatlı kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

Bostancı’da alkollü olduğu iddia edilen 2 şahıs cadde üzerinde bekleyen polis memurlarına sataşınca ortalık bir anda karıştı.

Bostancı’da alkollü olduğu iddia edilen 2 şahıs cadde üzerinde bekleyen polis memurlarına sataşınca ortalık bir anda karıştı. Şahısların küfürler edip “sağlam vur” diye bağırdığı memurlarla aralarında çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kadıköy Bostancı’da meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen 2 şahıs, cadde üzerindeki bir restorana girip sohbet etmeye başladı. Aralarında sohbet edip şakalaşan şahıslar bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın dışarıya taşması üzerine şahıslar, cadde üzerinde bekleyen polis memurlarına sataştı. Uyarılara rağmen bir süre sonra memurlarla kendilerine sataşan şahıslar arasında arbede çıktı.

Küfür edip “sağlam vur” diye bağırdı
Arbedenin büyümesi üzerine şahıslar, memurlara küfürler ederek “Sağlam vur” diye bağırdı. Ardından şahsın memuru itmesini üzerine ortalık bir anda karıştı. Memurların karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavga sürdüğü esnada çevredeki vatandaşlar ise olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Bir vatandaş ise memurları durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tekme ve tokatlar havada uçuştu
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, alkollü şahıslar restoranın içinde birbiriyle sohbet ediyor. Aralarında şakalaşıp gülen şahıslar ardından dışarıya çıkıyor. Birbirine sarılıp giden şahısları o esnada cadde üzerindeki polis memurları uyarıyor. Küfürler ederek karşılık veren şahıslar, memuru itiyor. Memurun da tekmeyle karşılık vermesi üzerine şahıslarla arasında kavga çıkıyor. Diğer memurlarında müdahale etmesiyle birlikte şahıslardan biri aldığı darbelerle yere düşüyor. Yerde de kavga devam ediyor.
Şahısları gözaltına alarak polis merkezine götüren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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