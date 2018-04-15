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(Özel) Polisi görünce 2’inci kattan atladı, bacağını kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de kadın ticareti yapıldığı belirlenen iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Sultangazi’de kadın ticareti yapıldığı belirlenen iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden biri operasyon yapılan apartmanın 2’inci katından atlayarak bacağını kırdı, diğeri ise suçüstü yakalandı. Fuhuşa zorlanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.
Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe içerisinde yabancı uyruklu kadınların para karşılığında fuhuşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler adresler tespit edildikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan iki farklı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu Umarova M. ve Azerbaycan Uyruklu Tamila Ş. gözaltına alındı. Adreste bulunan kadın ticareti yaptığı tespit edilen İrfan Ç. ise polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak bulunduğu apartmanın 2’inci katından aşağıya atladı. Ayağı ve eli kırılan İrfan Ç. ekipler tarafından gözaltına anıldı. Bir diğer adrese yapılan baskında yakalanan şüpheli E.K ise sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Suçunu itiraf etti
Polis ekiplerini görünce 2’inci kattan atlayan İrfan Ç. hastaneye kaldırdı. Burada tedavisi tamamlanan zanlının kadın ticareti yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. İrfan Ç. karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Özbekistan uyruklu Umarova M. ve Azerbaycan uyruklu Tamila Ş. sınır dışı edilirken, evde fuhuş amacıyla bulunan E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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