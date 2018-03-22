(Özel) Polisten kaçan alkollü sürücü böyle kaza yaptı

Ataşehir’de bu sabah saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün kaçış anları ve kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri bu sabah 05. 00 sıralarınd Kadıköy E-5 Karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 41 UG 976 plakalı aracı durdurmak istemişti. "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü otomobili ve yanındaki iki arkadaşı ile ceza yememek için kaçmaya başlamıştı. Yaklaşık 10 Kilometrelik kovalamacanın ardından, alkollü sürücü Ataşehir İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak’ta kaza yapmıştı. Polisin alkollü sürücüyü kovalaması ve kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, alkollü sürücünün aracıyla hızla kaçtığı ve polis ekiplerinin peşinden gittiği görülüyor. Daha sonra alkollü sürücü kaza yaparak duruyor. Polis ekipleri ise araçlarından inerek şahsı yakalıyor.
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