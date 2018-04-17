HABER

(Özel) Sağlık kontrolüne götürülen zanlı hastane önünde vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polislerin gözaltına aldığı ve sağlık raporu için hastaneye götürdüğü bir şahıs, acil servis önünde silahlı saldırıya uğradı.

Gaziantep’te polislerin gözaltına aldığı ve sağlık raporu için hastaneye götürdüğü bir şahıs, acil servis önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan zanlı hastanede ameliyata alındı.
Edinilen bilgiye göre, Güven Polis Merkezi görevlileri tarafından gözaltına alınan 38 yaşındaki Uğur B. ifade öncesinde adli rapor alınması için Şehitkamil Devlet Hastanesine getirildi. Polis aracından indirilen şahıs hastanenin acil servisine götürülürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan zanlı yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından ameliyata alındı.
Yapılan inceleme sonucu olay yerinde 4 adet boş kovan bulunurken, kurşunlardan birinin acil kapısındaki özel güvenlik görevlilerini de teğet geçip, hastane memur odasının camına isabet ettiği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı yerde güvenlik kameraları da incelendi. Görgü tanıklarının bilgilerine de başvuran ekipler, saldırgan ya da saldırganların eşkal ve kimliğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

ABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldıABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldı
İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
Beşar Esad'dan ilk açıklama! Beşar Esad'dan ilk açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.