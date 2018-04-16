(Özel) Seyir halindeki otomobilin alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Sultangazi’de seyir halindeki otomobilin alt kısmındaki aksama sıkışan kedi, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 21.30 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle caddede seyir halinde olan sürücü, aracından sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine otomobili durduran sürücü, alt aksamına bir kedinin sıkıştığını gördü. Acı içerisinde miyavlayan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

İlginç kurtarma anı kamerada

Olay nedeniyle toplanan vatandaşlar çalışmaları izlediği esnada, itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için ilginç bir yöntem denedi. Uzun bir demir çubuğu kedinin bulunduğu yere uzatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sevinçle sonlanan olay sonrası vatandaşlardan biri kediyi kutuya koyarak sahiplendi ve tedavisini yaptırmak üzere veterinere götürdü.