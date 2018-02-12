(Özel)-Siverek’te dul kadının ineğini çaldılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dul bir kadının ineği, bulunduğu ahırdan kimliği belirsiz üç kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, Siverek Hacı Ömer Mahallesinde yaşayan ve geçimini ineklerden sağlayan Gazal K’nın ahırına sabah saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz üç kişi girdi. Dul olduğu öğrenilen kadının ineğini çalan şahıslar, kayıplara karıştı. Sabah ineklerine yem vermek için ahıra giden Gazal K ineklerinden birinin olmadığı fark etmesi üzerine, durumu akrabalarına ve polise bildirdi. Evin çevresinde güvenlik kamaralarını inceleyen polis ekipleri, söz konusu ineğin üç kişi tarafından çalındığını belirledi. Bir işyerinin güvenlik kamarasına kaydedilen görüntülerde, sabah saatlerinde üç kişinin, söz konusu ineğin yularından tutup bilinmeyen bir yere götürdükleri görülüyor.

Polis görüntülerde eşkallerini belirlediği hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.