(ÖZEL) Sultanbeyli’de esnafları dolandıran şahıs kamerada

Sultanbeyli’de kendisini esnaf olarak tanıtan ve küçük esnaflardan alışveriş yapan kimliği belirsiz bir kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemeden kayıplara karıştı. Şahsın dolandırıcılık anları kameralara yansıdı.

Sultanbeyli’de bir markete girerek gıda ve temizlik alışverişi yapan 40 - 45 yaşlarında kimliği belirsiz bir kişi, mahalle fırınında çalıştığını öne sürerek ödemeyi sonra yapacağını söyledi. Şahsın hareketlerinden o an için şüphelenmeyen market çalışanının akşam saatlerinde fırın sahibi ile görüşmesi sonucunda kimliği belirsiz kişinin hırsızlık maksadıyla bu yola başvurduğu öğrenildi. Daha önceden de aynı türde şikayetler aldığını ifade eden fırın sahibi, bu kişiye karşı esnafın dikkatli olmasını istedi.

Farklı marketlerden de aynı şekilde alışveriş yapıldığının duyulması sonucunda güvenlik kameraların izlenmesiyle görüntülerdeki şahsın aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

Olay sonrasında açıklama yapan market çalışanı Başak Akkaya, "İçeriye 40 - 45 yaşları arasında bir abi girdi. İlk olarak kendinden bahsetti. Sonra temizlik ürünlerinden gıda ürünlerinden birkaç bir şey aldı. Kredi kartını verdi bana, denedim, yetersiz bakiye dedi. Tekrar denedim yine yetersiz bakiye dedi. Bir daha denedik ama bu sefer şifreyi benim girmemi istedi. Girdim, tekrar yetersiz bakiye dedi. Ona güvenmemizi istedi ve fırında çalıştığını söyledi. Poşetleri alıp gitti. Akşam oldu, gelmeyince bizde fırını aradık. Fırında böyle bir çalışanın olmadığını ve devamlı böyle şikayetler aldığını söyledi. Biz bu durumdan şikayetçiyiz" şeklinde olayı anlatarak Sultanbeyli polis ekiplerinin bu şahsı yakalamalarını istediklerini belirtti.

Polisin söz konusu şahsı yakalama çalışması devam ediyor.