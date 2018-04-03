(Özel) Sultanbeyli’de halı silkeleyen kadın kaldırımdan boşluğa düştü

Sultanbeyli’de halı silkelerken evlerinin önündeki kaldırımdan düşen bir kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Sokak’ta meydana geldi. Halı silkelemek için yan taraftaki arsaya gelen S. T. biranda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metrelik çukura düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan S.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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